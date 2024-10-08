與藍委交鋒總預算　卓榮泰嗆別用壓迫方式

卓榮泰接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月8日電（記者 楊騰凱）“賴政府”明年度總預算遭藍白聯手封殺，“行政院長”卓榮泰今日在“立法院”答詢時指出，“立法院”不應該用壓迫式方式，透過法律要求“行政院”編列更多預算，這違反兩院權責，會繼續溝通。



中國國民黨籍“立委”廖先翔追問，政府面對法律可以選擇性執行？卓榮泰答覆時板著臉，略顯不滿。卓說，如果要用選擇性，他就要說壓迫性。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因包括“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。另外，“立法院”也決議公糧收購價格由26元提高至31元、健保點值也調高至0.9元以上，但這些項目“行政院”沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”進行施政報告總質詢。



中國國民黨籍“立委”廖先翔質詢時表示，這次“賴政府”總預算案還沒交付委員會，卓榮泰是否瞭解原因？



卓榮泰說，“立法院”不瞭解“行政院”這次編列預算的原因，我們會繼續溝通。



廖先翔指出，“立法院”立場有三點，第一個是“立法院”修法通過《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元，這個是法律案。另外兩個是“立法院”主決議，提高公糧收購價格以及提升健保點值。以上三點。“行政院”並未編列預算，那麼針對“立法院”通過的法律《原住民保留地禁伐補償條例》，“行政院”有疑義嗎？



卓榮泰表示，如果用一個法律，就要求“行政院”編足預算，將來如果有更多的法律，“行政院”就要編列更多預算，這就打破“行政院”制定預算，“立法院”審議預算的常規，這也是“憲法”賦予兩院的權責。如果預算都由“立法院”提出，然後“立法院”再來監督，就違反了兩院權責。



廖先翔指出，所以政府面對法律可以選擇性執行？

