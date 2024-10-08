質詢頻遭插話　葉元之怒罵劉世芳請她下台

卓榮泰與劉世芳接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葉元之今日在“立法院”針對浮洲都市計劃進度，質詢“行政院長”卓榮泰及台“內政部長”劉世芳。葉元之對該計劃拖延多年深感不滿，要求“內政部”加速審議程序並提出具體目標。質詢過程中，劉世芳多次插話，激怒葉元之，雙方在一頓爭執後，葉元之不滿的怒罵劉世芳後請她離開質詢台。



葉元之指出，浮洲都市計劃早於2011年首次提交“內政部”，然而因多次退回及重新整合地方意見，進度嚴重延宕。葉元之指出，浮洲都市計劃對地方發展至關重要，涉及都市更新、輕軌建設、污水下水道工程及社會住宅配合等多項關鍵基礎建設，然而多年來仍無法通過，導致地方發展停滯不前。



葉元之特別提到，自去年開始的兩次專案小組會議均未能達成實質進展，並批評每次會議間隔過久、議題重復，浪費了大量時間。他要求卓榮泰承諾，在明年中前完成階段性目標，將該案提交大會審議。葉強調，政府不應一再要求新北市政府提供已經具備的資料，這種做法只會讓審議過程形同“作文比賽”。



在葉元之的質詢過程中，劉世芳多次試圖插話解釋，引起葉元之強烈不滿。他認為劉世芳只是不斷的重復念過去資料，並未對實際問題提供解決方案，對此感到時間被浪費。他最後在怒罵劉世芳一陣之後，要求劉世芳離開備詢台。



針對葉元之的要求，卓榮泰表示，政府會盡量加快進度，並承諾會設定階段性目標，務求專案小組會議間隔縮短，儘早將浮洲都市計劃提交大會討論。