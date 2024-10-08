周刊爆柯P秘書出境未歸　黃珊珊：科幻小說

白委黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，台媒《鏡週刊》今天再爆料，撿廉鎖定追查關鍵人物，柯的貼身帳房、綽號“橘子”的祕書許芷瑜，但許早在8月底就出境。民眾黨“立委”黃珊珊8日回應，有證據就請台北地檢署拿出來，每天週刊寫科幻小說的內容、造謠製造機，我們無從回應起。



黃珊珊批評，該媒體可以把柯文哲拿新台幣4300萬元的個人選舉補助款購置商辦的事，說成是賄款，可以看出整篇報導就是故意製造假新聞，鏡週刊已成為假消息製造工廠，我們也沒辦法回應。



《中央社》報導，台北地檢署表示，針對鏡週刊關於許芷瑜的報導內容，經查目前許芷瑜的涉案情節及於案件中的角色，仍待調查釐清，請外界勿恣意揣測。據瞭解，檢廉掌握到許芷瑜已出境至日本，仍透過多種管道聯繫。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡則說，鏡週刊的報導內容可說是各種烏龍大集合，4300萬元這麼明確的個人選舉補助款，可以報導寫成是賄款，甚至說許芷瑜是“潛逃出境”，記得上個被說是潛逃出境的不就是前台北市政府都委會執行秘書邵琇珮嗎？結果證實烏龍一場，她早已返台。到底有什麼證據可以這樣入人於罪？讓民眾拿著錯誤資訊不斷未審先判？

