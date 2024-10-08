“國土計劃法”將實施　王育敏：農民焦慮

卓榮泰與劉世芳接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”王育敏今日在“立法院”會上質詢“行政院長”卓榮泰和台“內政部長”劉世芳，針對即將於明年四月上路的《國土計劃法》表達憂慮。王育敏強調，阿里山當地農民對於法案實施後，可能影響生計與土地使用權的問題感到焦慮，尤其是涉及農地劃分與保育區的規範。她呼籲政府在政策上應謹慎處理，並建議暫緩法案實施以進行更充分的溝通。



王育敏首先表示，許多來自農業縣的農民對國土計劃法感到強烈的焦慮，特別是在阿里山地區，她多次與當地農民接觸，深入瞭解他們的擔憂。



王育敏指出，阿里山當地許多農民世代耕作在祖先留下的土地上，對於法案實施後的土地劃分和使用限制感到憂心。她提到，有農民家族中青壯年正準備接手家業，但擔心未來無法繼續經營這片土地。同時，當地還有農民反映，政府將許多地方劃為崩塌地區，這不僅影響了民宿和露營產業，也打擊了阿里山的觀光發展，儘管他們長年來從未見過實際的崩塌現象。



王育敏進一步指出，嘉義縣政府曾向農民承諾某些區域不會被劃為保育區，但實際送交中央的區域圖顯示，很多地區仍被劃入國土保育區。她批評，這樣的作業過程缺乏細緻，並質疑政府在劃分土地時是否有實地勘察。

