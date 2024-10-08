社宅竟拿去做酒店商辦　民眾黨痛批圖利

民眾黨黨團8日召開“人民想租社宅租不到，蓋好竟轉作高級酒店”記者會。（圖:民眾黨提供） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團8日踢爆“賴政府”無視“林口選手村”社會住宅有大批民眾排隊等候進住，反將上萬坪空間出租給商辦、酒店業者轉租牟利，兩房一個月高達新台幣43200元，住都中心還說謊。民眾黨團總召黃國昌8日質疑，這是賴清德的居住正義嗎？拿著柯市府興建好的社宅，轉包給廠商牟取暴利，甚至還補貼廠商，讓廠商發大財，這不是圖利，什麼才是圖利？



台灣民眾黨“立法院”黨團8日召開“人民想租社宅租不到，蓋好竟轉作高級酒店”記者會，黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷出席。



現場的住都中心官員稱未被授權發言，民眾黨“立委”張啟楷要求，回去跟首長討論一下，好不容易蓋好的社宅，應該趕快給弱勢跟年輕人住，看明天能不能再來黨團辦公室報告，這件事不要拖。



黃珊珊表示，2017年柯文哲主席在台北市長任內，興建世大運選手村，賽事結束後改建，提供給“內政部”作為社會住宅，一共有34棟。去年賴清德來與時任“內政部長”林右昌跑到林口社宅開出“百萬戶居住正義”支票，現在卻有上萬坪被挪用成為高級酒店和商辦，不僅沒照顧到弱勢族群，更有圖利廠商之嫌。



黃珊珊說，住都中心8月26日曾發新聞稿，指出“世大運選手村轉型運用時已將455戶規劃為青創基地，後續也未將社宅轉作酒店，爆料為不實指控”。她直接PO出酒店的照片，相關資料證明仍有1343戶排隊等候入住，但事實證明至少有3棟被挪用為酒店公寓、商辦，業者甚至還找網紅、知名藝人拍片宣傳，富碧酒店公寓，兩房型一個月43200，住都中心可以視而不見、說謊？

