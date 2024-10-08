對禁伐補償預算不放行　原民藍委怒批卓榮泰

藍委黃仁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）“賴政府”明年度總預算遭藍白在“立法院”聯手退回，主因之一是針對原住民的禁伐補償預算未依法編列，中國國民黨原住民“立委”黃仁今天質詢“行政院長”卓榮泰時，詢問他是否有空間編列，但卓仍不鬆口，強調該補償要循序漸進，如果明年禁伐補償還要增加更多，難道“行政院”要照編嗎？不會吧，所以要循序來討論。



黃仁對此批評卓榮泰，政治人物不該選舉時穿上原住民衣服，說自己是原住民孩子，選舉完後卻不照顧原住民，連個九牛一毛的預算都要不到。卓則回應說，這是原則性問題。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，今天早上排定為內政組質詢。



黃仁質詢時，先秀出一張卓榮泰穿著原住民服裝照片，詢問是否認同在台灣原住民是一家人，卓說，原住民曾是台灣這土地上唯一主人，現在則是人民為台灣的共同主人。



黃仁說，既然認同，為何禁伐補償預算，是合法預算且經跨黨派三讀通過的，“行政院”卻不尊重未編列，還要“原民會”從綜合發展基金中挪用，但會導致該基金破產，原住民的福利、貸款基金等等會沒有辦法提供。



卓榮泰強調，政府透過各種機會瞭解原住民文化需求跟生活，希望大家能融為一體，強調會照顧原住民福利，但禁伐補償問題，是預算程序問題，不論是年度或是追加預算，都是程序問題，要如何處理他心中沒定數，可是必須循序漸進處理。



“原民會主委”曾智勇也補充說，今年是“原民會”成立以來預算最多的一次，如果禁伐補償增加的部分，預算不夠給，會依往例挪用原民發展基金。



但黃仁批評，該基金之前已被挪用67億，再挪用14億會破產且是違法，“原民會主委”會被“監察院”彈劾啊。曾智勇才連忙說，如果基金不夠用，會請“主計總處”再挹注進來讓基金繼續維持。