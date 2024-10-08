台人遭詐110億　劉世芳：成案才是真數字

卓榮泰與劉世芳接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）民進黨籍立委王世堅今天質詢先禮後兵，送給行政院長卓榮泰台灣拼圖後，王世堅則痛批說，天啊！打詐四法7月通過上路後，沒想到7月因詐騙損失金額就高達新台幣110億元，已超越前年73億元、去年88億元。台內政部長劉世芳答覆說，報案人主觀上認為損失多少，我們就填報進去，每天打詐儀表板會計算，但是真正財損部分，要變成刑案，才是真正數字。



行政院長卓榮泰今天率領閣員到立法院進行施政報告，並備質詢。



王世堅質詢痛批，這幾天看到電視、廣播、電視等，政府宣傳在打詐四法通過要一致性打詐，但是看到成績很客氣的說，政府打詐越打越炸。



他說，天啊！前年有2萬9千件詐欺案，金額財產損失73億；去年高達3萬8千件，財產損失88億元，今年更慘，好不容易7月通過打詐專法，詐騙集團集體向政府公權力挑釁，今年7月光是詐騙財產損失有110億元，8月更高達137億元，光是今年7月一個月，就可以抵掉去年一整年，8月更是，給我們政府重重一擊。



卓榮泰則說，數字差距是標準不同，劉世芳之前答詢有講過。劉世芳解釋說，以前打詐是刑案，一次有10幾人受騙，過去算一案，但是現在算人數，另外報案人主觀上認為損失多少，我們就填報進去，每天打詐儀表板會計算，但是真正數字，要變成刑案，才是真正數字。

