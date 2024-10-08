彰化縣府協調業者設防災專區　物資一站購足

王惠美視察量販店業者設立的防災物資專區。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月8日電（記者 方敬為）彰化縣政府年度防災教育日將在12月3日登場，今年除了強化防災知能宣導、校園防災士訓練、防災公園收容規劃等內容，並協調縣內量販店、慈濟基金會、紅十字會響應防災資源挹注，其中量販店業者配合設立防災專區，消費者可一站式購足防災用物資，中國國民黨籍縣長王惠美提醒民眾，平時就要準備好防災避難包及物資，以因應緊急事態。



彰化縣政府8日舉辦“2024年防災教育日啟動記者會”，王惠美親自出席，邀請民眾踴躍響應防災教育日系列活動，記者會以防災劇場揭開序幕，並首度設置AR地震體驗及水土保持宣傳車，透過創新多元的遊戲化學習策略，向民眾傳遞防災知能。



現場並協調彰化縣內量販店業者、慈濟基金會、紅十字會響應防災資源挹注，王惠美巡視賣場業者設置的防災專區貨架，陳列包括收音機、電池、乾糧、罐頭、飲用水、手電筒、衛生用品、行動電源等商品，業者表示，未來將配合在各賣場門市設立，讓有需求的民眾能夠一站式採購防災用品。



王惠美表示，縣府協調量販店業者設立防災專區，用意在提高民眾採購防災物資的效率與便捷性，她也提醒縣民朋友，平時就要準備好防災避難包及物資，以因應緊急事態，因為天災人禍何時降臨，無人可以預測，所以多一分準備就少一分傷害。



除了量販店業者設立防災物資專區，紅十字會與慈濟基金會也提供傷患包紮、運送訓練，以及災時或戰時的民眾心靈撫慰等服務，展現彰化縣因應緊急事態時的多元面向。