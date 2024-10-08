京華城案　檢廉傳喚東森總裁王令麟作證

2024大選，民眾黨參選人柯文哲拜訪東森集團，東森總裁王令麟（左一）熱情接待。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電／檢廉偵辦京華城案，為釐清台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲的政治獻金，8日以證人身分傳喚東森集團總裁王令麟等人，仍在廉政署訊問中，下午將會移送台北地檢署復訊。



京華城容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，引發外界質疑。檢廉調查其中是否涉及賄賂、圖利自8月底起發動3波搜索約談行動。



台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，全力爬梳柯文哲可疑金流，不僅傳出柯文哲另名貼身女帳房、綽號“橘子”的秘書許芷瑜疑似潛逃日本。檢廉今天以證人身分約談東森集團總裁王令麟，據悉為釐清民眾黨周圍組織相關金流。



綜合台媒報導，檢廉偵辦京華城案至今，圖利、期約收賄及金流等事證一一浮現。但唯獨賄款部分稍顯薄弱，目前可疑金流金僅有柯買商辦的新台幣4300萬元、柯妻陳佩琪存ATM的現金619萬餘元及假政治獻金210萬元等，合計約5000餘萬元，相較於沈慶京撒出9億餘元不成比例。檢廉清查柯文哲與其相關單位及家屬的相關金流、政治獻金等，包括李文宗擔任董事長的眾望基金會及民眾黨台灣新故鄉智庫協會等，持續比對與威京集團間是否有對價關係。



外傳目前北市前兵役局長、鼎越前董事長朱亞虎，僅針對其中政治獻金的210萬元行賄部分事實認罪，其餘行賄與後段金流仍堅不吐實，認罪只認一半，因此被繼續羈押。檢廉全力清查柯文哲與民眾黨周圍組織金流後，發現王令麟疑似有捐款給柯文哲和民眾黨周圍組織。因此上午廉政署先傳喚王令麟作證，下午再移送北檢復訊。



目前遭羈押禁見的被告為，前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、應的助理吳順民、前鼎越開發公司董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等7人。檢廉偵查重點包括鞏固京華城案當年決策過程，連日來傳喚多名都市計劃委員及市府官員作證，包括前都委曾光宗、前副市長林欽榮、前都發局長林洲民等人。



