陳其邁證實台積電高雄P4、P5廠啟動環評

高雄市長陳其邁接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）台積電高雄廠P1廠明年正式量產，P2、P3廠正在興建及規劃中。傳台積電已向高雄市政府申請擴廠，對此，民進黨籍高雄市長陳其邁8日證實，P3廠本月動工，台積電幾個月前就告知有擴建計劃，P4、P5兩個廠近日會啟動環評程序。



高雄市議會第4屆第4次定期大會開議，陳其邁今天上午出席並於會前接受媒體聯訪。



對此，陳其邁回應，台積電因應全球先進製程半導體的需求，尤其是AI晶片等這些的需求，可以說是非常的強勁，也因應整個國際產能的快速需求，所以在這個月10月，P3廠會正式動工，也正式的在幾個月前就已經告知市府，P4、P5先進製程廠的增加2個廠的擴建的計劃，這個計劃也都按照期程在進行，在最近就會啟動P4、P5環評的程序，其他部分就不多做說明。



根據報導，目前台積電製程技術節點規劃，高雄P1、P2廠都是2奈米，P1廠預計12月起展開裝機，試產時間最快將落在明年第二季，P2廠裝機時程可望落在2025年下半年到2026年初，P3廠由於已通過環評，今年即將動工，完工預計要到2026年底後。



報導也指出，該環評文件說明是因為“當前面臨全球半導體產業急遽變動及國際競爭壓力，基於產業製程全球布局考量，仍具緊迫持續推動建廠營運需求”，顯示長期投資高雄的打算。P4、P5廠啟動的環評進度說明此計劃是延續P3廠，計劃擴建用地面積約41公頃，加計原申請範圍合計本面積約58.2公頃。