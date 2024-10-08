高金素梅吟詩影射納粹　卓榮泰怒嗆危言聳聽

高金素梅質詢時，引用德國牧師馬丁·尼莫拉的詩《當納粹逮捕共產黨人的時候》。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）因不滿原住民禁伐補償條例修正通過後“賴政府”卻未編足預算，無黨籍原住民“立委”高金素梅日前提案退回總預算，在藍白聯手力挺下通過。高金素梅8日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰時，仍緊追該問題要卓給交代，兩人多次互槓，劍拔弩張。



高金素梅在質詢最後，引用德國牧師馬丁·尼莫拉(Martin Niemöller)的小詩《當納粹逮捕共產黨人的時候》，哽咽說，她含著眼淚在這裡告訴大家，非常感謝台灣民眾黨團與中國國民黨團，能夠頂住胡說八道與側翼攻擊，力挺原住民。大有影射“賴政府”是納粹政府的意味。此舉引發卓榮泰動怒回說，請委員不要危言聳聽。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，今天早上排定為內政組質詢。



高金素梅質詢針對原住民禁伐補償條例“立法院”通過，但“行政院”卻未編足預算的問題，猛批卓榮泰對“立法院”毫無尊重。她提到，“立法院”三讀通過的法律必須先和“行政院”協商，卓榮泰才接受的話，這是在侵犯“立法院”的職權，這不是獨裁，什麼是獨裁呢？



卓榮泰回應說，大家能夠在院會上講話，就不是獨裁。高金素梅回說，但你剛剛的回應就是獨裁，卓對此仍否認。



對於總預算卡關，卓榮泰表示，這不是黨派問題，是立法和“行政院”兩院的院際問題。“行政院”編列預算，“立法院”審議預算，但制定編列權限在“行政院”。



高金素梅說，“立法院”跟“行政院”要互相尊重分際。但如果有任何意見不同的話，“立法院”是多數決，只要是經過民主議程表決通過的就是法律，經“總統”公告就該遵守。

