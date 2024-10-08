藍白再度聯手退回總預算　綠委爆氣拍桌

藍白投票以人數優勢再度擋下總預算列案。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）“立法院”今天中午召開程序委員會，討論11日的院會議程，針對政府總預算案能否列案，中國國民黨“立法院”黨團再度提案暫緩，讓民進黨“立委”莊瑞雄一度氣得拍桌指控藍白聯手要擋重要預算，但最終在國民黨團和民眾黨團聯手下，該提案以贊成 10人、反對8人、棄權0人通過，總預算案無法在周五院會上進行討論。



在場綠委隨後拿起標語齊喊“總預算四度被擋，藍白應苦民所苦”。藍白“立委”也不示弱，隨後齊喊“挺原民挺農民挺醫護，預算退回重編嚴審”，才結束程序委員會的進行。



對於總預算卡關問題，“立法院長”韓國瑜在“行政院長”卓榮泰請託下，預計週五邀請藍綠白黨團三長吃飯協商，盼能化解僵局。因此在今天程序委員會上，藍白決定總預算案暫緩列入，待周五飯局後再議。



莊瑞雄發言時表示，程委會現在已經膨脹到無法無天，上個會期各個委員會大家合作，像是打詐四法，好不容易法有了，卻沒有彈藥，預算連審都不能審，當時民眾黨還大聲疾呼說洗錢防制法要求配合國際虛擬資產平台，要落地納管，藍綠白一起通過，現在在野雙手一攤，經費什麼都沒有，國民黨團總召傅崐萁還說詐騙是“國安”危機，現在那時候的氣魄去哪了呢？



莊瑞雄也不滿說，山陀兒颱風這幾天帶來的風雨，地方要中央幫忙，但預算連審都不審合理嗎？舉台東為例，被土石流沖垮的地方要復原，錢從哪裡來？台東向中央求援，預算卻被閹割掉，合理嗎？

