中評現場：藍軍諷陳其邁怎不見府院來勘災？

高雄市長陳其邁拜會民進黨籍高雄市議會議長康裕成（右）。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）山陀兒颱風上週侵襲高雄造成嚴重災情，災損約新台幣20億元，高雄市議會定期大會延至本週開議，民進黨籍高雄市長陳其邁8日出席並拜會各黨團。針對高雄災情嚴重卻未見府院勘災，中國國民黨高雄市議會黨團在茶敘時暗虧陳其邁，“是不是賴清德對你有心結”？陳其邁則面不改色回應，“卓院長允諾會給高雄最大支持”。



陳其邁拜會國民黨高雄市議會黨團時，民進黨議員李喬如跟著走進國民黨團，被國民黨團總召黃香菽諷“來護駕嗎”？，喬如則回說，“交流啦”！黃香菽再諷，“都不知道要說啥，不會對市長怎麼樣，放心啦”。



資深國民黨議員劉德林坐在陳其邁正對面，一開始先聊對災後復原進度，突然話鋒一轉談到“怎麼都沒有看到中央對高雄的關愛，是不是賴清德對你有心結”？劉德林還補充，“這是一般民間的說法啦”。李喬如見狀試圖緩頰，直呼“麥相害啦！（閩南語：不要挖坑）”。



劉德林又說，“賴清德只到台南拜拜，但是賴在高雄拿那麼多票，現在高雄水深火熱，最起碼也要來一下”。黃香菽則說，“大家都好奇蔡英文、賴清德，前後任‘總統’對你（指陳其邁）的態度好像有很大差別”。



不過陳其邁面不改色，還是很客氣的回覆。陳其邁說高雄災損粗估超過新台幣20億元，已向“行政院長”卓榮泰報告過，卓榮泰允諾會給高雄最大支持。陳其邁建議“中央”評估是否電線地下化，加強電網韌性。



陳其邁提到，救災預算若有增編或持續到明年的，需要拜託“立法院”支持預算。劉德林認為陳其邁這樣說比較厚道，沒有都推給藍白阻擋總預算，最後邀請大家舉杯敬茶。