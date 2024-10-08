李鎮宇析美大選最壞結局　金融市場會很激烈

台新金控首席經濟學家李鎮宇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月8日電（記者 楊騰凱）台新金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，2024美國總統大選可能出現“第三種狀況”，就是民主黨賀錦麗、共和黨特朗普都取得269張選舉人票平手，必須交由眾議院選舉總統，金融市場最討厭的就是不確定性，只要美國投票日後三天內選不出總統，金融市場的反應會很激烈。



台灣金融研訓院、台大公共經濟研究中心、台灣公共議題研究協會、中華經濟研究院今日聯合主辦“美國2024大選與台灣政經未來發展”研討會。出席成員包括台大社科院院長張佑宗、台灣經濟研究院院長張建一、中華經濟研究院院長連賢明、台新金控首席經濟學家李鎮宇、台灣金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達、合庫金控首席經濟學家徐千婷。



李鎮宇以“美國總統大選最壞的結局”發表報告。



李鎮宇為美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學博士，精通半導體產業、國際金融，現為台新金控首席經濟學家、台灣大學經濟系兼任助理教授。



李鎮宇表示，民主黨賀錦麗上來後經歷一些努力，特朗普與賀錦麗已經有點勢均力敵。



李鎮宇指出，這次美國總統大選選舉程度大概和大學系學會選會長差不多，喊要減稅補助，卻都不知道錢從哪裡來，完全不知道他們的經濟策略是什麼。這次美國總統大選都沒有經濟學家講話的空間，因為這次美國大選，就是在收拾美國過去32年經濟學家留下來的爛攤，他們過去32年只追求效率，覺得製造業不重要，全部都外移。