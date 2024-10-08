王令麟曾捐款黃珊珊　檢約談21名東森高層

東森集團總裁王令麟被以證人身分，到北檢複訊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。廉檢8日大動作約談東森集團總裁王令麟、東森電視董事長兼茂德機構總裁張高祥等21名東森高層，據傳21名東森集團董監事與高階經理人共捐210萬元新台幣政治獻金給民眾黨、2022台北市長參選人黃珊珊，檢方比照先前約談威京集團7人共捐210萬元政治獻金給民眾黨模式，北檢正在復訊目前尚為證人的21人。



王令麟、張高祥等21人上午被以證人身分傳喚至廉政署初訊，下午到北檢復訊，王令麟等人面對媒體均不發一語。而身價上百億的王令麟戴上口罩、神色看似輕鬆，還對鏡頭比畫手勢。



廉檢為比對威京集團與其他企業集團捐贈民眾黨政治獻金，是否有異常，因此今天傳喚曾捐款給民眾黨的東森集團總裁王令麟等多人。據瞭解王令麟等人共捐210萬政治獻金給黃競選。但迄今尚未傳喚黃珊珊。



京華城案目前已有柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、應助理吳順民、威京旗下鼎越開發前董事長朱亞虎、時任柯文哲競總財務長李文宗等共7人收押。台北地檢署合併京華城與政治獻金2案，認定朱亞虎透過7名威京人頭、共捐210萬元的政治獻金給民眾黨，朱亞虎坦承行賄。



另外，廉檢也持續追查柯文哲與其相關單位及家屬金流、政治獻金等，釐清是否與京華城案有對價關係，包括台灣眾望基金會以及民眾黨台灣新故鄉智庫協會等金流。



而今日鏡周刊爆料，柯文哲遠親、昔日貼身機要人員“橘子”許芷瑜疑似是柯的帳房，如今人在日本。不過北檢表示，某週刊針對柯姓被告涉犯貪污治罪條例一案有關許姓女子之報導內容，經查目前許女涉案情節及其於案件中之角色，仍待調查釐清，請外界勿恣意揣測。