政黨支持度民調：綠白皆跌　藍升1.2趴

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電／“立法院”第二會期開議後朝野持續攻防。根據《鏡新聞》今日公布的最新政黨民調，民進黨、民眾黨的支持度皆下跌，其中民進黨更下跌3.5個百分點，而支持度有上升者只有國民黨。



《鏡新聞》今日公布颱風假存廢民調的同時，也公布台灣主要政黨支持度，其中相較於上月中結果，民進黨支持度仍為最高，但從37.4%下降至33.9%，下降3.5個百分點；國民黨排名第二，微幅上升1.2個百分點至22.1%；民眾黨支持度微幅下降0.9個百分點至13.0%，時代力量支持度由5.0%微幅下跌0.7個百分點至4.3%。



該調查由《鏡新聞》規劃，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查，自10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾，有效樣本為：市話543人、手機543人，共1086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。



調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼，加權方式依“內政部”最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為“數位發展部”政府資料開放平台，經費來源為鏡電視。