潘兆民語中評：石破茂求穩定就需與中國合作

東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月9日電（記者 方敬為）日本新任首相石破茂日前發表首次施政談話，宣示將與中國推進“戰略互惠關係”，東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，石破茂新人新政，首先要設法求穩，調整對中國的外交政策是可以減輕外部壓力最直接的方式。



潘兆民說明，美國近來加強對抗中國的戰略圍堵，要求日本增加軍費支出響應其戰略，對日本而言，除了增加財政壓力外，更要直接面臨來自中方的安全壓力，加上美國年底總統大選變數等問題，日本必然會思考，適度調整對中美的外交政策，而宣示增加中日兩國的合作空間，顯然較符合日本當前的國家利益之所在。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



石破茂4日在日本眾議院發表首次施政演說，針對與中國的關係部分，他強調，將全面推進對中國“戰略互惠關係”，在所有層面保持溝通。不過，他也批評，中國在東海和南海憑藉力量單方面改變現狀的嘗試在不斷加強，並對中國內部的仇日情緒表達關切。

