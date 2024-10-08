柯案約談博弈教父陳盈助　白營邱佩琳張哲揚

台灣地下博弈教父陳盈助。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。廉檢8日大動作約談東森集團總裁王令麟、東森電視董事長兼茂德機構總裁張高祥等21名東森高層，其中也包括曾為東森高層的民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳；此外還有台灣地下博弈教父、全台選舉賭盤最大咖陳盈助，以及民眾黨首任秘書長張哲揚也被約談。



京華城案目前已有柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、應助理吳順民、威京旗下鼎越開發前董事長朱亞虎、時任柯文哲競總財務長李文宗等共7人收押。台北地檢署合併京華城與政治獻金2案，認定朱亞虎透過7名威京人頭、共捐新台幣210萬元的政治獻金給民眾黨，朱亞虎坦承行賄。



據指出，東森集團有多名員工曾於2022年捐給民眾黨政治獻金，給當時參選2022台北市長的現任民眾黨籍“立委”黃珊珊，而時代力量曾經爆料，有21名東森集團的董監事與高階經理人共捐210萬政治獻金給黃。檢廉對此今傳喚身價上百億的東森集團總裁王令麟，以及多人調查釐清。尚未傳喚黃珊珊。廉檢比照追查威京集團7名人頭捐給民眾黨210萬政治獻金模式，約談東森集團高層。



廉政署、台北地檢署今日大規模約談21名與東森集團相關人等，目前均被以證人身分，張高祥稍早請回、步出側門北院。



其中一名證人身分也受到矚目，邱佩琳今日下午也現身北檢復訊，邱佩琳是台灣政治世家第二代，為前“考試院”院長邱創煥大女兒、前台北市副市長白秀雄外甥女，長女為鏡新聞主播陳園淳。邱佩琳曾任東森巨蛋董事長、超級電視董事長、東森行銷顧問總經理、ETtoday新聞雲執行董事等，現為中國國民黨籍基隆市長謝國樑的副手，是“藍白合”基隆示範區。