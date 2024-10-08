蔡英文卸任後存款已破億　出售土地所得

“監察院”8日刊登最新廉政專刊，公布蔡英文5月20日離任申報，存款已經破億。（照片：廉政公報） 中評社台北10月8日電／“監察院”8日刊登最新廉政專刊，公布最新財產申報，蔡英文5月20日離任申報，存款較去年11月申報時增加新台幣4047萬元，存款已經破億。主要增加在台銀信託專戶，信託不動產則少了一塊位於台北市松山區延壽段土地。



蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，此項財產申報之變動，係將原有土地持分出售予共同持有人單獨所有，以利其財產管理及運用。相關出售所得買賣價金均依規定存入台灣銀行公職人員強制信託專戶，並依法向“監察院”申報在案。



蔡英文在去年11月1日申報在台北市文山、內湖、中山、士林、松山、大安，以及新北市板橋、永和等地區的不動產；存款6298萬1136元，本次存款則增加為1億345萬餘元。蔡英文本次財產申報減少的土地位於台北市松山區延壽段，面積169.98平方公尺、約51坪，蔡英文持分比例有2分之1。



蔡英文另申報有價證券413萬餘元，這是持有正中企業股份有限公司股票，另以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。



另備註欄指出，蔡英文委託律師設立“信託財產專戶”，由律師管理2020年大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助“小英教育基金會”、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，帳戶餘額約8010萬。較去年11月約8836萬，減少826萬。







