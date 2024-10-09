連賢明：美國不論誰當選　中美對抗都會繼續

“中華經濟研究院院長”連賢明。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月9日電（記者 楊騰凱）“中華經濟研究院院長”連賢明8日表示，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗當前討論最多的經濟政策是對通貨膨脹的控制。其實只要讓中國大陸產品進入美國，美國通膨就會降低了，但這不見得是賀錦麗想走的路。2024美國不論誰當選，中美對抗都會繼續。



台灣金融研訓院、台大公共經濟研究中心、台灣公共議題研究協會、“中華經濟研究院”9日聯合主辦“美國2024大選與台灣政經未來發展”研討會。出席成員包括台大社科院院長張佑宗、台灣經濟研究院院長張建一、“中華經濟研究院院長”連賢明、台新金控首席經濟學家李鎮宇、台灣金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達、合庫金控首席經濟學家徐千婷。



連賢明以“大選後美中如何競爭，台灣挑戰與經濟策略”為題發表報告。



連賢明表示，美國共和黨總統候選人特朗普過去四年任期造成全世界關鍵字變化，全球化變成全球化已死，經濟為政治服務變成經濟安全，科技合作變成尋求科技同盟。特朗普過去的任期可以發現，從貿易自由到科技圍堵都產生很大的變化。過去地緣政治不是大家考量的重點，但現在已經竄升到大家關注的第一名，成為廠商投資的重要考量。



連賢明指出，美國對中政策方面，特朗普是去糾正貿易不公平，美國現任總統拜登除了延續這方面的政策以外，也花時間對外尋求結盟。特別明顯的案例是半導體，美國提出限制，讓歐洲亞洲來配合，而美國主要希望的是半導體產業能夠回流。如今台灣從美國第13大進口來源變成第8大，這都與半導體有關係，美國也希望台灣半導體業者可以到美國設廠。

