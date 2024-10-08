防務預算再加一倍？蘇紫雲：5%可討論

蘇紫雲受訪。（截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北10月8日電／美國前總統特朗普任內的國安顧問歐布萊恩呼籲台灣將“國防”支出增至GDP的5%，台軍方智庫、“國防”院戰略所所長蘇紫雲今天表示，台灣在戒嚴時期的“國防”預算比例高達9%，以色列和波蘭這類面臨外部威脅國家，國防支出大約佔其GDP的5%，歐布萊恩的5%可作為一個討論的起點。



“行政院”核列2025“國防部”主管預算新台幣4，760億元，加計新式戰機及海空戰力提升計劃採購特別預算904億元、非營業特種基金806億元後，整體預算規模6，470億元，占GDP比率約為2.45%，待“立院”審議。若要加到5%，幾乎是2025編列預算數的一倍。美國共和黨總統候選人特朗普日前更語出驚人表示，台灣應將防衛預算增加到GDP的10%。



蘇紫雲8日接受網路直播節目《中午來開匯》專訪表示，台灣絕不會是一個“搭便車”的“國家”，而是要具備足夠防衛能力，這樣其他國家才會更願意協防台灣。



針對前美國總統特朗普任內的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）呼籲，台灣將“國防”支出增加至GDP的5%，蘇紫雲表示，歷史上國防支出佔GDP比例最高的國家之一是朝鮮，領導人金正恩將國防支出占GDP的比例推高至36%。



他以以色列和波蘭這類面臨外部威脅的國家為例，國防支出大約佔其GDP的5%。他認為，特朗普呼籲10%是一種情緒化表述，但歐布萊恩的5%可以作為一個討論的起點。



蘇紫雲指出，台灣在戒嚴時期的“國防”預算比例更高。當時佔GDP的比例高達9%，80年代李登輝逐漸執政時，“國防”佔政府支出比例開始調整，到2000年左右逐漸降至GDP的2.8%至3.3%之間。隨著國際情勢和威脅的增加，現在許多人呼籲應考慮將“國防”預算提升回較高的水準。