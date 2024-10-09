柯文哲落難遭押月餘　韓國瑜暖待陳佩琪

柯文哲落難遭羈押月餘，韓國瑜仍不忘保留其觀禮位子，細心舉動讓民眾黨點滴在心。（台灣民眾黨提供） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已逾1個月。籌辦雙十慶典的慶籌會主、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜過去就與柯素有交情，如今柯落難韓也顧念舊情，除了雙十慶典仍邀請、保留民眾黨主席柯文哲觀禮的位子外，10月5日的雙十晚會上，韓也特別邀請柯妻陳佩琪參與，但因陳情緒低落而婉拒出席。



據瞭解，民眾黨在9月底接到韓國瑜想邀請陳佩琪參加10月5日雙十晚會的訊息，當時是韓國瑜與民眾黨“立委”黃國昌聯繫轉達，由於舉辦雙十晚會的大巨蛋是柯文哲任內努力善後的大型工程建設，再加上韓國瑜非常有誠意的邀請、贈送1瓶新款“立法院”專供紀念酒，並表達若陳佩琪願意出席，韓也欲親自邀請，民眾黨也認為與陳佩琪溝通是件“好事”，但最後因陳佩琪近期心情低落，認為不適合參加這麼歡樂的慶典而婉拒。



至於雙十慶典，民眾黨“立法院”黨團決議，8席“立委”一致出席，民眾黨團也再三向韓辦確認，慶典有否安排、保留民眾黨主席柯文哲的位置，韓辦也回復有保留位置，雙十慶典的觀禮證邀請函也寄送到民眾黨部，柯文哲的位置就被安排在主席台的第2排第8號，但由於柯仍遭羈押，屆時恐怕會成為空位。



民眾黨發言人吳怡萱表示，民眾黨部已經收到慶籌員會的正式邀請函，感謝韓國瑜在籌辦雙十慶典時，繁忙之餘仍不忘留意細節，特別為柯文哲留下觀禮座位，這份心意與好意，民眾黨由衷感謝。



吳怡萱表示，柯文哲面對重要慶典時，皆親自出席，秉持“國家”大於政黨、大於個人，團結一致創造共融社會，進而共榮發展，這是所有台灣人都認同的理念。民眾黨雖遭逢重大衝擊，仍會堅定守護價值理念，善盡在野監督角色與職責，這份邀請函的到來，與“一笑置之（指賴清德）”形成極大對比，民眾黨點滴在心頭。