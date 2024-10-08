藍委問加入黑熊學院可躲教召？卓榮泰否認

卓榮泰與劉世芳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）賴清德日前主持“全社會防衛韌性委員會”會議，提到將培訓40萬名可恃民力，達到社會防衛韌性的目標。中國國民黨籍“立委”馬文君8日質詢“行政院長”卓榮泰時提到，民防體系的義消、義警平常做了很多社會服務工作，他們不需要被教育召集。外傳現在加入黑熊學院，未來納入防衛韌性體系，是否也不需要教召，變成逃避教召的管道？



卓榮泰對此否認說，這完全沒有辦法重叠跟取代，每個不同團體，都有主管機關會負責平常的業務，都不會受影響（指教召）。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，排定為內政組質詢。



馬文君質詢時提到政府要培養的40萬可侍民力是如何計算？包含哪些團體？



卓榮泰說明，包含的團體相當多，比方有義勇警察大隊、義交大隊、義警隊、義消、災害防救團體跟志願團體等，當然還有一種特種的防衛團，加起來就朝向40萬民力做準備。這是因應災害發生時，讓人民能自救、互助，並在有必要收容時提供協助。發生危險時也能救援人命，穩定整個社會的秩序和治安。



馬文君認為，這聽起來有些虛幻，剛提到的義警、義消的工作就是協助勤務，這些本來就在做，還有一些民間組織，例如慈濟，做的就比政府好。在穩定人心或各種災害發生當下，他們接受訓練，且做得非常好，（40萬民力）還有什麼新的嗎？



卓榮泰強調，馬文君剛提到的這些團體，他們很感謝。但政府就是要把他們的工作有系統的整合起來，而不是段落，會整合起來，民力才能做有效運用。

