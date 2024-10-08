黃仁質詢　顧立雄：提升防衛韌性是嚇阻關鍵

卓榮泰與顧立雄接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”的質詢中，中國國民黨籍“立委”黃仁針對全民防衛韌性政策提出質疑，特別關注軍方戰備狀況與民間動員的問題。台“國防部長”顧立雄強調，提升全民防衛韌性是嚇阻大陸武力併吞台灣的關鍵，但對於軍方的備戰信念，黃仁則表達了憂慮。



黃仁首先指出，這全民防衛韌性政策的核心在於全社會的防衛韌性，涵蓋五大主軸：包括應急信念、戰略物資盤整、能源與基礎設施的保障、醫療與避難設施的準備，以及運輸與金融網路的安全。但黃仁質疑，若有七成民眾不同意參與，這政策是否能有效實施。他並進一步詢問，若民間不願配合，政府將如何應對，是否會動用軍法或刑法來處理。



對此，顧立雄回應，強調提升全社會的韌性是為了防範任何可能的緊急事態，並且這樣的韌性越強，才能有效嚇阻中國大陸的“武力威脅”。他指出，中國大陸不放棄以武力“併吞”台灣，而軍方自我防衛能力的提升和全民防衛韌性委員會的設立，正是為了在緊急情況下確保政府和社會核心功能的持續運作。顧立雄認為，維持社會韌性是台灣安全的關鍵，若無法達成這一點，則無法產生足夠的嚇阻力量。



接著，黃仁針對軍方的戰備狀況表達憂慮，認為目前軍方的備戰信念存在鬆懈現象。他提到，過去曾有召集民兵的經驗，但如今的狀況是否依然能夠有效動員，讓他感到疑慮。然而，由於質詢時間結束，麥克風遭到禁音，無法得知後續的對話內容。