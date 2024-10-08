受訓士兵意外死亡　藍委質疑軍方內部紀律

卓榮泰及顧立雄（右）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”黃仁與徐巧芯8日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰及“國防部長”顧立雄時，針對今日稍早清泉崗基地內一名士兵在實彈射擊訓練時意外死亡事件表達關切。黃仁質疑軍方內部紀律是否鬆懈，要求“國防部”加強軍中訓練管理。徐巧芯則詢問“國防部”對大陸軍事演習與“國家級”警報的應對措施，並強調“國防部”應檢討並改進槍支操作及安全程序，以避免未來再發生類似的悲劇。



黃仁首先指出，這起意外發生在清泉崗空軍防空暨飛彈指揮部的實彈射擊訓練中，一名士兵在使用T91步槍時，槍枝突然擊發，導致子彈貫穿士兵臉部，最終該名士兵搶救無效身亡。黃仁質疑，“國軍”內部的紀律管理是否鬆懈，並指出軍中近來的多起自殺及訓練意外事件反映出“國軍”訓練與管理的問題。他強調，父母把孩子交給“國軍”服役，卻在訓練中失去性命，這樣的狀況是無法接受的。



顧立雄對此表達哀悼，承諾將全面調查事件發生的經過。顧立雄表示，目前正在調閱監視錄影，將在事實釐清後對外公佈調查結果。他強調，“國防部”將檢討現行訓練流程，並加強安全管理，避免類似悲劇再度發生。



針對“國軍”內部訓練與兵源不足的問題，黃仁進一步指出，隨著志願役人數大幅減少，軍隊中不少士兵對於訓練感到恐懼，甚至有許多人不願服兵役。黃仁呼籲“國防部”應重視這些問題，並強化軍紀，確保訓練的嚴謹性與安全性。



此外，徐巧芯則關注近期大陸軍事動態，詢問“國防部”是否會因應雙十慶典前夕的軍事威脅發布“國家級”警報。她提到，今年年初曾因為“國家級”警報的不準確措辭引發恐慌（將中國大陸的衛星誤寫成飛彈），因此希望此次能有更精準的應對措施。對此，顧立雄回應，目前的情報顯示，大陸軍演活動雖然會經過台灣防空識別區，但並不會對“國家安全”造成直接威脅，因此暫無發布警報的計劃。然而，“國防部”會持續監控並掌握局勢動態，確保“國家安全”。



最後，徐巧芯強調，這次士兵意外的發生暴露了軍隊內部在槍支操作與安全管理上的漏洞。她要求“國防部”必須檢討T91步槍射擊訓練的標準作業程序（SOP），全面改善槍支檢查制度，確保未來的訓練安全。顧立雄對此承諾，會釐清事件經過並檢視相關SOP，在調查結果出爐後，向“立法院”做進一步報告。