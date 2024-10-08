張啓楷：民怨很深怪不得高雄民調翻轉

白委張啓楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月8日電／近期的總預算議題、“憲法”法庭判決死刑“有條件合憲”引發民眾爭論，台灣民眾黨籍“立委”張啓楷認為，事實上為什麼民進黨現在這麼緊張，主因為“民間的民怨是很深的！”他並舉例，高雄市不是最綠的地方嗎？怪不得民調會翻轉。



根據《中時新聞網》報導，張啓楷7日在政論節目《少康戰情室》中透露，事實上為什麼民進黨現在這麼緊張，老實講民間的民怨是很深的，5日在民眾黨支持者“小草”發起的“鐵草集結、土城挺柯”遊行活動中，不是只有幫主席柯文哲說司法不公的問題，還有民眾自己舉牌，結果從現場看到“實質廢死”這件事情，民眾是感到非常生氣的，在遊行的路上很多人都說“怎麼可以這樣子”、“這些人（死刑犯）放出來怎麼辦？”



此外還有電價漲價議題，張啓楷表示，這也引發相當深的民怨。還有“立法院”最近原民禁伐補償、健保點數等等，從遊行現場中看到太多民怨，代表民間是反彈的。



張啓楷並舉例，高雄市不是最綠的地方嗎？怪不得民調會翻轉（意指《TVBS》9中旬公布的“2026高雄市長可能人選民調”，藍委柯志恩對上民進黨5名人選都保持都領先），“民進黨老是製造問題不去解決問題，人民就是反了！再不改人民就用選票在2026、2028把你換下來”。