徐巧芯追問美援軍備瑕疵　顧立雄：大多可用

藍委徐巧芯。（中評社 俞敦平攝） 卓榮泰率官員赴“立院”進行施政報告並備詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電（記者 俞敦平）日前外媒報導，美國提供台灣的軍事援助裝備出現受潮發霉等問題，中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日於“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰及“國防部長”顧立雄，並質疑軍方對此事的處理進度與態度。顧立雄回應稱，已與美方協調並進行檢診，確認裝備大多仍可使用，但對於部分損壞裝備已做退回處理。



徐巧芯首先指出，美國透過“總統撥款權”（PDA）提供台灣的軍事援助裝備是一件好事，但是儘管台灣從美國獲得了高達3.45億美元（約110億台幣）的軍備援助，但部分裝備出現了嚴重的品質問題。



徐巧芯接著指出，美國白宮在2022年首次宣布動用PDA撥款，向台灣提供軍備援助。然而，她引述了美國檢察總長辦公室的報告，指稱這批軍備的品質管理存在缺陷，部分裝備甚至出現發霉和受潮的情況。她質問卓榮泰是否看過這份報告，卓榮泰表示未曾詳閱，但知曉過程。接著，她要求顧立雄說明“國防部”對該問題的了解與應對措施。



顧立雄回應，“國防部”在接收裝備時確實發現部分物品有損壞情形，立即向美方反映，雙方也已進行檢診處理。他強調，經過檢查，這些裝備大多仍可使用，並且對於不堪使用的物品，已與美方協調更換。



徐巧芯進一步質疑，台灣是否已經為這些“免費軍援”付出了額外的費用。她指出，根據美方的公開報告，為了處理這批損壞的裝備，美國花費了大量資源，而台灣方面則投入了數週時間進行拆包、乾燥及整理。她要求“國防部”說明，台灣是否有出資進行裝備的修復或替換。顧立雄回應，“國防部”使用既有的資源處理這些問題，但對於具體的經費支出及修復過程，並未詳細說明。



在質詢過程中，徐巧芯還指出，美國方面的公開報告顯示，有67%的運抵裝備存在受潮問題。對此，顧立雄回應，部分裝備如防彈衣的抗彈板確實出現損壞，但大多數仍堪使用。他強調，“國防部”已經要求美方改進運輸過程中的品質管理，避免未來再發生類似問題。



質詢過程中，徐巧芯不斷要求“國防部”針對裝備損壞及修復過程提供更多細節，但由於時間限制，最後未能進一步探討更多細節。