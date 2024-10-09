戴立安：沒有柯 民眾黨還有超越藍綠票嗎？

戴立安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押中，外界關注第三勢力走向，民調專家戴立安接受中評社訪問表示，根據《美麗島電子報》9月民調，民眾黨的好感度還有兩成多，但柯案目前還在進展中，民眾黨好感度會往下或往上，還不知道，但會受到柯案後續影響。民眾黨要思考若沒有柯文哲後，民眾黨還能有超越藍綠的票嗎？民眾黨未來領導人若更換，能否繼續這樣影響力，要持續觀察。



戴立安為政治大學社會學碩士、目前執行《美麗島電子報》民調，曾任台灣指標調查研究中心總經理、台北市政府民意調查諮詢委員、遠見雜誌民調中心主任、總監等。



柯文哲陷入京華城案，會影響民眾黨，第三勢力可能削弱？戴立安對中評社表示，民眾黨的好感度還是有兩成以上，柯案目前還在進行中，目前柯被收押，但還沒有定罪。單一來看支持民眾黨的在大選民調有14%至15%，柯文哲事件後有萎縮，目前大概9%左右。但是從政黨好感度來看，現在有兩成多。



他指出，對民眾黨印象好壞轉變，是從去年11月藍白破局後，民眾對民眾黨反感居高不下，接著8月到現在，反感再往上走，因為柯案的關係。民眾黨好感度有一定的基礎，但目前還在創黨以來的低點，但後續會往上走還是往下走還不知道，柯文哲事件後續發展與處理會產生影響。

