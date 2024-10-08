賴韓同台點燈　互動不多兩度握手

韓國瑜與賴清德同台出席雙十光雕點燈儀式。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）賴清德與“立法院長”韓國瑜兩人今晚出席2024雙十光雕展點燈儀式，韓國瑜上午接受廣播電話連線時提到期盼賴清德勇敢凍結“台獨黨綱”，晚間兩人互動引起關注。但兩人在這場大約半小時活動中，互動不多，只有兩度握手，一次是賴到場，另一次是兩人在點燈儀式之後，韓再度與賴握手，接著就率先走下台。



不過兩人有點默契，都剛好繫上紫色系的領帶。但韓國瑜還不忘別上青天、白色、滿地色系的雙十徽章。而今天雙十光雕展主題是“當我們同在一起”。



賴清德在雙十晚會上提到的“祖國說”，韓國瑜難得今天接受廣播節目主持人王淺秋電話連線訪問。韓國瑜回應，當下聽到賴清德稱“中華民國”生日快樂，覺得很開心、很欣慰，但聽到“祖國論”時，“說實在比較燒腦”，還要再想一想。韓國瑜也期盼賴清德勇敢凍結“台獨黨綱”，朝野攻防就只限於內政，“國家”格局將不同。



今晚活動預定晚間6點30分開始，韓國瑜約提早5分鐘到達，賴清德則30分到場，兩人握手致意後各自回座，兩人位置安排巧妙中間隔了一條通道。



韓國瑜致詞表示，上週六晚上在台北大巨蛋暖壽活動，全場揮舞青天白日旗全場，最後合唱“明天會更好”落幕。今天在一年一度雙十光雕展演，賴清德親自參加表達敬意。他是第一次參加心中非常興奮，希望讓光榮十月份像是“愛國嘉年會”。



他也提到，五六十歲的人聽到剛剛表演歌曲《童年》，裡面提到諸葛四郎與魔鬼黨誰可以拿到寶劍，在他們物質貧乏年代，誰手中有一本諸葛四郎漫畫，只要手中有一本就是地下班長。

