林壽山：韓小試身手回應外界期待　朱更緊張

國民黨前“立委”、壽山文化基金會董事長林壽山。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前宴請黨內有意征戰2026縣市長選舉的藍委柯志恩、蘇清泉，討論選舉話題，甚至觸及2026拿下高屏，引起關注。國民黨前“立委”、壽山文化基金會董事長林壽山接受中評社訪問表示，這或許是韓的“起手式”，但研判比較像是回應外界對韓自己的期待，但韓不宜有太大政治動作，因牽涉到明年主席選舉，若表現太躁進，可能現任主席朱立倫會更緊張。



林壽山，美國波士頓大學都市行政碩士、哈佛大學費正清研究中心東亞所副研究員。曾任三屆高雄市議員、兩屆“立法委員”。目前是壽山文化基金會董事長。



林壽山表示，這可能會是韓國瑜的一個“起手式”，相信韓後面還會繼續有相關作為，但是否論及挑戰2028，他認為言之過早。或許韓這個動作比較像是“參與2026的地位”，因2026選舉能著墨的縣市，從高雄、屏東是合理的，畢竟韓曾在高雄市選贏過一次，現任的民進黨籍高雄市長陳其邁也無法再連任，屏東上次縣長選舉票數差距極小，所以會是一個機會，而起手式只是一種表態，可以看看外面反映，政治人物常有的測風向動作。



林壽山表示，韓國瑜心裡想啥，別人只能猜了，但韓會有起手式，也是回應大家希望韓多做一點什麼事情，為國民黨效力，因為外界認為韓有很高的戰力，所以韓有此回應的動作，而且韓的地位那麼高，“五院院長”之一，隨時可以鋪路，一講話就有聲量，可也需要謹慎應對。



林壽山指出，從雙十慶典晚會上的表現，包括要把“中華民國”拉回正軌的話，韓國瑜的表現是很特別的，都被外界重視，也會帶動藍營支持者，但對國民黨有好的反映、有慢慢被看好，這並不代表反映朱立倫的領導，且依國民黨情況，朱立倫民調反映一定是低於10%以下，韓若在政治上有任何動靜，都會被放大檢視、引起他人緊張，所以只能慢慢來。



至於韓國瑜邀宴的這場“飯局”在地方的回響，林壽山表示，觀察群組上反應很多認為僅是“操作媒體”，吃飯並不會改變什麼，因為對高、屏來講並沒有實質動作，要看有沒有結論，怎麼分工，譬如“全力支持誰”、“所有資源都給誰去經營”、“一個人幫忙認養幾個黨工或助理”等等，並實際到高雄聽現任議員、里長們的聲音並報告後續有何作為，才會真正鼓舞士氣。