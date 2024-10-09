朝野矚目超思雞蛋案　陳駿季：他並未被傳喚

陳駿季接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）台北地檢署日前大動作偵辦超思、亮采進口雞蛋案，並搜查台“農業部”、傳喚涉案人。台“農業部長”陳駿季9日表示，雞蛋議題已進入檢調調查，他並未收到北檢傳喚的動作，他相信檢調是公平的，能迅速釐清外界疑慮。



陳駿季說，當初雞蛋的購買過程，當時所有的政策都是為瞭解決蛋價迅速拉高所做的決定，也是依照相關政府討論機制做成。



民進黨政府2022年、2023年執行進口雞蛋專案，遭在野黨、“監察院”認為可能涉弊。台北地檢署9月24日偵辦進口雞蛋弊案才開始有動作，兵分14路搜索“農業部”、畜產會、超思與亮采2大進口商，並依貪瀆、加重詐欺、偽造文書被告等身分傳喚畜產會前執行長陳中興、家禽組組長龔榮太、吳姓專員，與超思負責人秦語喬和亮采負責人林宜龍、亮采法人代表王朝輝。漏夜偵訊後，陳中興、龔榮太、王朝輝請回，林宜龍以新台幣100萬元交保，秦語喬200萬元交保並限制出境出海。



“立法院”經濟委員會9日邀請“農業部長”陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。



媒體追問，明年度總預算案遭卡關，會不會影響老農津貼？陳駿季指出，老農津貼是延續性的計劃，根據相關規範，“農業部”還是可以發放，但更多新興或新增的預算，在總預算案通過前都不能動用，估計有新台幣414億元左右，其中包括治水預算、農水路，都沒辦法如期使用。在審查過程中，我們會盡量向“立委”說明每一筆預算的重要性，才能落實農業基礎建設。