賴清德提祖國論　謝龍介：樂觀理性看待

藍委謝龍介。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”謝龍介今日在“立法院”受訪時，對於賴清德近期提出的祖國論的立場表示樂觀，呼籲大眾理性看待。他強調和平才是解決兩岸問題的正道，各方應避免激化對立。此外，他提到對於原住民議題，政府應依法律編列預算，期望不同族群能相互體諒，共同尋求和解。



謝龍介9日在“立法院”受訪時，針對賴清德近期在兩岸議題上的言論表示，他對賴清德提出“中華民國”的立場抱持樂觀看法。過去賴清德的言論曾因為提到“台灣獨立”而引發爭議，如今賴清德願意重申“中華民國”的立場，甚至提到兩岸關係的“祖國論”，這顯示出他有意拉近雙方的情感距離。這是一個值得觀察的積極發展，他呼籲大眾不要急於批評，而應該給予更多的時間與空間來觀察兩岸的互動進程。



謝龍介進一步強調，兩岸關係中最重要的是和平。全球目前處於動盪之中，無論是中東還是俄烏衝突，都顯示出戰爭對人民生活的巨大衝擊。台灣不應該輕易陷入對抗，而應以和平為最優先考量。他期待未來的兩岸對話能夠更進一步修補關係，讓兩岸和平的“拼圖”更加完整。



此外，謝龍介也談到原住民相關議題，他指出各族群都應得到平等的照顧。他認為政府應根據現行法律，依法編列預算，照顧所有族群的需求。過去不論是農民照顧政策還是228補償條例，都是在立法通過後，政府依照法律進行預算編列。他希望各方能夠在原住民政策上各退一步，透過合作與理解，解決問題。如果連這類較小的議題都無法解決，將影響政府的治理能力。



最後，謝龍介呼籲社會各界應該避免過度激烈的言論，並以建設性態度面對未來的挑戰，尤其是在兩岸與族群議題上。他認為，只要持續努力與對話，許多問題最終都能迎刃而解。