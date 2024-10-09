吳誠文：推動AI科技應用　打造智慧科技島

台“國科會”主委吳誠文。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電（記者 俞敦平）台“國科會主委”吳誠文今日在“立法院”教育及文化委員會報告中強調，台灣將運用半導體優勢，推動AI科技應用，帶動產業創新轉型，並透過跨部會合作，打造智慧科技島。“國科會”將積極推動AI產業發展、科研國際合作以及新創雨林生態系，助力台灣成為全球科技領導者。



“立法院”教育及文化委員會9日上午邀請“國家科學及技術委員會”主任委員吳誠文列席報告業務概況並備質詢。



吳誠文指出，面對全球AI發展、氣候變遷和地緣政治等多重挑戰，台灣具備半導體產業優勢，“國科會”將以此為基礎，透過AI等前瞻科技的應用，推動各行各業的創新轉型，目標是將台灣打造成為智慧科技島。



吳誠文提到，“國科會”已規劃“大南方產業生態系推動方案”，通過四大策略，包含擴展產業影響力、強化供應鏈、引進優秀人才、及推廣應用技術，並以沙崙科學城作為核心，建立人工智慧產業專區，並配合“國家”級超級電腦的建置，為南部半導體發展提供高效能算力支持，專注於智慧健康、智慧交通及智慧生活等領域的發展，進一步鞏固台灣在AI產業的國際地位。



此外，“國科會”也預告AI基本法草案將於今年10月底提交“行政院”。該法案將成為台灣AI發展的法律框架，確保在創新發展的同時保障人民的權益，並維護數位安全，創造一個符合台灣價值觀的AI環境。



吳誠文強調，“國科會”同時積極推動科研的國際合作。他指出，今年8月“行政院”半導體投資考察團訪問捷克和德國，並與美國國家標準技術研究院和國家科學基金會就AI及其他關鍵科技議題進行深入討論。這些交流有助於提升台灣在國際科研領域的地位，並為培育高階科研人才創造更廣泛的機會。



吳誠文表示，在新創發展方面，“國科會”推動“新創雨林生態系”，通過跨部會合作，為中小企業提供產業系統、設計服務和算力支持，協助其開發符合市場需求的AI技術產品。這一計劃旨在實現“健康台灣”的願景，借助AI及雲端技術，將問診服務擴展至家庭，提高醫療服務的普及性，並減輕醫護人員的負擔。



最後，吳誠文也提到，台灣科學園區的發展已遍布全台，目前核准進駐的廠商超過1100家，營業額達4兆元，創造了32萬個工作機會。“國科會”將持續推動科學園區的擴展與綠色科技的導入，推動淨零轉型，以實現產業永續發展的目標。