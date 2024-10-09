韓國瑜善待柯文哲　江和樹：助藍白互信

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月9日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜兼任雙十籌備會主委，特別為羈押中的台灣民眾黨主席柯文哲保留雙十慶典觀禮座位，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天對此表示，顯見韓與柯真的有交情，韓國瑜展現“立院”龍頭的高度，向民眾黨遞出橄欖枝，讓白營支持者感動，某方面或代表藍營高層仍有在野合作的意願，這對藍白互信有幫助。



不過，江和樹也認為，國民黨高層也應設法約束部分藍營人士，為求個人聲量對柯文哲落井下石，藍白之間多一分善意，在野整合的力量就越強。



雙十慶典周四登場，台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押，但中央黨部仍收到韓國瑜寄發的觀禮邀請函，典禮並特別為柯留下觀禮席次，此外，韓國瑜此前也邀柯妻陳佩琪出席5日舉辦的雙十晚會，向柯文哲夫婦送暖。民眾黨對韓國瑜的心意與好意，表達由衷感謝。



江和樹9日出席台中市議會定期會，對於韓國瑜舉動受訪表示，由此看得出來韓國瑜與柯文哲確實有交情存在，也顯示出韓的待人處事面面俱到，不會因為柯文哲遭羈押而落井下石，甚至與之切割，反而是遞出橄欖枝、送暖，值得肯定。



江和樹認為，韓國瑜展現出與國民黨老一派不同的態度，韓身為“立院”龍頭，還能夠想到柯文哲並願意保留觀禮席位，令人感動的，也讓白營支持者認同，某方面或代表藍營高層仍有在野合作的意願，可以增進藍白之間的互信。



江和樹說，不過韓國瑜的做法，能否壓抑部分對柯落井下石的藍營人士，有待商榷，他希望韓的實際行動能夠影響藍營高層，設法約束部分為求個人聲量而攻訐柯文哲的人，藍白之間多一分善意，在野整合的力量就越強。