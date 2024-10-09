王世堅痛罵飯桶　“數發部”回應了

綠委王世堅。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／民進黨“立委”王世堅8日質詢“行政院長”卓榮泰時，痛罵“數發部”就是飯桶“數發部”，我不知道他在幹什麼”，“數發部”花了6000萬開發“網路詐騙通報查詢網”APP，網友負評如潮評分才2.8顆星。“數發部”8日晚上澄清，6000多萬是明年度打詐經費，截至10月8日中午為止，9天當中總共有6345位民眾下載使用App，而其中有超過800位已經透過平台通報過疑似詐騙的訊息，並轉通知平台將詐騙訊息下架。



媒體報導，王世堅8日質詢時表示，天啊！前年有2萬9千件詐欺案，金額財產損失73億（新台幣）；去年高達3萬8千件，財產損失88億元，今年更慘，好不容易7月通過打詐專法，詐騙集團集體向政府公權力挑釁，今年7月光是詐騙財產損失有110億元，8月更高達137億元，光是今年7月一個月，就可以抵掉去年一整年，8月更是，給我們政府重重一擊。



“內政部長”劉世芳解釋說，以前打詐是刑案，一次有10幾人受騙，過去算一案，但是現在算人數，另外報案人主觀上認為損失多少，我們就填報進去，每天打詐儀表板會計算，但是真正數字，要變成刑案，才是真正數字。



王世堅又批，除了“內政部”“警政署”165專線，“數發部”根本是飯桶，前幾天“數發部”千呼萬喚花了6000萬設置APP平台，但是底下留言臭話連連，“數發部”什麼事都做不了，每年還增加預算。



王世堅，“數發部”的打詐APP，被罵說介面差，用中國大陸用語、通知後沒有結果等，這是很糟糕。至少人家“警政署”165功能這麼多只花1000萬元，但是“數發部”花了6000萬被批評成這樣，不如直接把錢丟到水裡還撲通一聲。

