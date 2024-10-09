上將對上將　陳永康拜託嚴德發多多照顧榮民

藍委陳永康與“退輔會”主委嚴德發握手致意。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）上將對上將！國民黨不分區“立委”陳永康今天質詢“退輔會”主委”嚴德發，兩人都是上將，一位海軍上將，一位陸軍上將，兩人質詢沒有交鋒，多了一份同事愛。陳永康一上台就出示自己的榮民證，並說兩人同事多年，希望“退輔會”多多照顧榮民，嚴德發也回應說，榮民有需要“退輔會”就會在那裡。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“退輔會”主委”嚴德發進行業務報告。



嚴德發早上到委員會是，陳永康也很早到，兩人握手閒聊一下。



陳永康是海軍上將退役，他質詢時說，我們這麼多年同事，過去“退輔會”對榮家的照顧，接著他也拿出榮民證說，他每天都帶著。希望“退輔會”目的就是榮民在哪，服務就在哪，政府創新資源整合是核心。



陳永康說，“退輔會”照顧榮民扮演重要角色，榮民需要“退輔會”應該都要知道，這是他對“退輔會”的期許。



嚴德發回應說，我們就是朝榮民在哪服務就哪目標，我們每天都在求進步，各地榮民總醫院都與附近醫療醫院有連結，希望降低榮總負荷。



嚴德發也說，在健康醫療環境建置，業務報告時強調是健康台灣目標，未來榮總設備都會朝精準醫學、癌症醫療等方向近一步努力。他強調，榮民有需要“退輔會”就在哪裡。