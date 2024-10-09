台灣火力發電佔八成　洪孟楷質疑減碳目標

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷於今日在“立法院”教育及文化委員會質詢台“國科會主委”吳誠文，針對台灣未來的減碳目標提出質疑。洪孟楷批評，現行能源政策未來可能無法達成2030年及2032年的減碳目標，並強調應該以實際作為代替口號。



洪孟楷首先指出，根據政府規劃，台灣預計在2025年減碳10%，但根據“環境部長”彭啟明的公開承認，這一目標可能無法達成。接下來，洪孟楷進一步質疑2030年減碳25%的目標是否可行，並對2032年提出的新減碳40%目標表示懷疑。



洪孟楷指出，根據目前台灣能源結構，火力發電依然占據主導地位，2028年火力發電量預計占總發電量的八成以上，這與全球減碳趨勢背道而馳。他批評政府在減碳上缺乏實際作為，並強調現在不是“喊價”的時候，而是要有具體行動和政策改變。



面對質詢，吳誠文表示，政府將持續投入資源於綠能技術的研發，包括推動智慧電網，以提升能源使用效率。然而，洪孟楷對這些回應並不滿意，認為這些措施尚不足以達到政府宣稱的減碳目標。他進一步呼籲吳誠文在即將於十月底召開的國家氣候變遷對應委員會上，向賴清德表達實際情況，若現行能源政策不改變，未來的減碳目標恐無法實現。



洪孟楷最後強調，台灣在高科技產業與半導體業的持續發展下，能源需求只會增加，若政府不調整政策，2030年減碳25%甚至2032年40%的目標恐將成為空談。