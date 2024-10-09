研究補助獨厚綠營背景人士　藍委質詢吳誠文

國科會「科技民主與社會研究中心計畫」補助名單。（照:截自國會頻道） 中評社台北10月9日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”柯志恩今日於“立法院”教育及文化委員會就“國科會”新台幣4800萬元研究計劃展開質詢。她對計劃的執行背景及資源分配表達強烈不滿，質疑諮詢委員會過度集中在有綠營政治背景人士。“國科會主委”吳誠文承諾改善現行計劃，並強調會釐清資源使用的合理性。



柯志恩首先指出，“國科會”的“科技民主與社會研究中心計劃”，每年編列4800萬元，但其執行方式讓人質疑。柯志恩指出，該計劃的諮詢委員多數來自民進黨相關背景，包括知名政治人物的親屬，質疑“國科會”是否在執行學術計劃時缺乏政治中立。



柯志恩強調，“國科會”作為學術機構，應保持高度的學術中立，不應被政治力量影響。然而，柯志恩提出的數據顯示，該計劃諮詢委員會的成員有七人，其中五人與民進黨有關。這些委員不僅與政府智庫有密切聯繫，甚至還包括知名政治人物的子女，令外界質疑這是否是以民脂民膏資助特定陣營的人士。



此外，柯志恩也對計劃的資源分配表示不滿，認為4800萬元中有53%是人事費，且多數資源流向海外學子。她表示支持培養海外人才，但強調“國科會”應有更多元的選拔標準，不能單靠特定背景人士獲得資助，否則不僅損害了年輕學者的機會，也破壞了“國科會”的公信力。

