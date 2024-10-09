藍委轟零日攻擊戰爭片拿億元補助　雞蛋案翻版

藍委牛煦庭。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月9日電（記者 楊騰凱）台劇《零日攻擊ZERO DAY》模擬描述台海戰爭情境，獲得台官方投資新台幣1.1億元，但近日有爆料指出，製作方“零日文創”不僅去年才成立，連資本額也不到新台幣86萬元，卻獲得官方大量投資，有如“超思雞蛋”翻版。



根據公司登記資料顯示，零日文創成立於2023年05月16日，代表人鄭心媚，董監事包括鄭心媚、林錦昌、蕭惠珍。林錦昌曾任“國安會”副秘書長、陳水扁與蔡英文文膽、文化總會祕書長。公司才成立不久就拿下政府補助案，拍攝《零日攻擊ZERO DAY》。



對此，中國國民黨籍“立委”牛煦庭今日表示，這家公司被爆料說是新成立的，然後又能拿到政府這麼大的標案，只能證明這一切都是“有關係就沒關係”，而這家公司到底在做什麼政治任務，台灣人民心裡都有一把尺。



台劇《零日攻擊ZERO DAY》模擬描述台海戰爭情境，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷先前質疑，之前曾有資本額50萬元的超思公司，竟獲得“農業部”10億元進口雞蛋大訂單，而《零日攻擊》的製作方“零日文創”不僅去年才成立，資本額也不到86萬元，台灣官方卻搬了1.1億元投資，同樣都是“以小博大”，是否又是另個“超思”案？



牛煦庭今日受訪時表示，這樣子的案例就再次證明民進黨透過拍戲劇等方式包裝，試圖透過軟性方式給台灣人民洗腦，但是這樣的得標情形拿到政府大量支持的公司，他們真的具有足夠好的成績嗎？在政府採購的過程中，要得到一個標案並不是那麼容易的，很多審查過程都會看這家公司過去的成效如何，再來決定要不要把公家的錢交給這家公司。



牛煦庭指出，顯然這家公司被爆料說是新成立的，然後又能拿到政府這麼大的標案，只能證明這一切都是“有關係就沒關係”，而這家公司到底在做什麼政治任務，台灣人民心裡都有一把尺。