勇敢凍結“台獨黨綱”？王鴻薇：賴根深蒂固

王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜昨天受訪時建議賴清德，勇敢凍結“台獨黨綱”，那就再也沒有“國家認同”問題，所有攻防僅限於內政問題，這個“國家”格局才能完全打開。對此，國民黨“立委”王鴻薇今天向中評社表示，韓國瑜是善意提醒，希望台灣不要再糾結統獨議題上。



王鴻薇說，但她認為賴清德不會把韓國瑜的話聽進去，因為賴就是個乾綱獨斷的個性，永遠都是對抗思維，加上所謂“台獨”意識形態，可能都已在其骨頭裡，流進血液裡面，所以很難會接受韓國瑜的善意建議。



韓國瑜昨天受訪時提到，雙十晚會聽到賴清德講“中華民國”生日快樂時，“我個人嚇一跳，蠻開心的”，至於“祖國論”，因為他講的比較饒舌，韓覺得非常“燒腦”。韓國瑜還建議，如果賴清德勇敢將“台獨黨綱”凍結，那我們就再也沒有“國家認同”問題，讓所有攻防僅限於內政問題，格局才能完全打開。



王鴻薇今天接受中評社訪問時對此表示，韓國瑜這就是善意的提醒，可是總體來說，賴清德並不會將韓的建議聽進去，因為其“台獨”意識已是根深蒂固無法改變了。



至於韓國瑜認為賴清德拋出的祖國論非常燒腦，王鴻薇說，因為賴清德如果能回歸到“中華民國”的論述，韓國瑜當然會覺得他講得很好，尤其講出“中華民國”生日快樂，因為“中華民國”是最大公約數。



王鴻薇表示，但賴清德又拋出所謂的祖國論，她認為韓國瑜的用燒腦來評價是很客氣，其實意思就是到底要怎麼幫賴解釋，沒人曉得，畢竟雙十晚會韓算是主人。



王鴻薇認為，這事情只是再次顯示，賴清德有關兩岸政策部分，接下來仍會維持他非常強硬的基調，即便賴提到“中華民國”113年這樣的說法，和過去民進黨或者獨派切割“中華民國”的概念不一樣，但她並不認為這就代表賴未來的兩岸論述或所謂的“中華民國”論述會有什麼差別，所以必須要再觀察賴清德明天的雙十慶典談話講了什麼。