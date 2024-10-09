綠召委打斷白委張啟楷質詢　藍委也看不下去

民眾黨委員張啓楷質詢數度被綠委邱志偉打斷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立委”張啟楷日前質疑，“賴政府”把去年進口的外國雞蛋打成液蛋，延至今年販售，但已過期。張啟楷今天再度與台“農業部長”陳駿季就液蛋加工有效期限唇槍舌戰，卻遭“立法院”經濟委員會民進黨籍召委邱志偉以發言時間到為由，數度打斷張啟楷質詢，連中國國民黨籍“立委”鄭正鈐都看不下去，利用自己的質詢時間逼問出具體答案。



邱志偉數度發言打斷張啟楷的質詢，在張結束質詢後也向張解釋，他身為主席需要維持公平性，大家若都延後講的時間，那就講不完。不過，張啟楷當場抗議道，其他主席都有給額外的時間啊。邱志偉則說，不然下次你來當主席嘛！張也不甘示弱說，有機會他就來當。邱則開玩笑稱，他看是沒機會啦！一時之間讓台下的官員、記者都忍不住笑出聲，適度化解現場尷尬氣氛。



“立法院”經濟委員會9日邀請“農業部長”陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。



張啟楷質詢時問，“農業部”5月份釋出即將到期的液蛋2200萬公噸，“農業部”是否有清查雞蛋是否過期？陳駿季說，現在庫存有1148萬顆蛋，雞蛋加工過程一定符合相關規範，部分加工要到2025年9月14日才到期。



張啟楷一聽忍不住嗆聲，“衛福部”食藥署都說最長的保存期限是1年了，你還在那邊拗。由於張將大部分時間拿去質詢其他議題，在問液蛋議題時已經超過質詢時間，身為主席的邱志偉開始小聲提醒，張委員，質詢時間到了，謝謝。張則不理會，要求陳駿季舉辦試吃會，邀請“部會”首長來試吃，讓人民可以看見政府對食安的把關。



張啟楷與邱志偉2人一來一往互不相讓，甚至張也提高音量繼續抓著麥克風問，陳駿季好不容易才抓到2人對話的空擋，趕緊說明我們可以把庫存標示，請“衛福部”食藥署來確認是否符合規範。張轉頭繼續問，一個禮拜內可以公佈嗎？陳回，我們要聯繫食藥署。邱志偉此時顯然情緒來了，加大音量喊，謝謝！請回座！打斷張啟楷質詢。



排在張啟楷後面質詢的鄭正鈐看不下去邱志偉打斷張質詢，導致陳駿季沒有給出具體答案，鄭立刻逼問，“立委”質詢是要具體答案，“農業部”多久可以給答案？陳駿季才說，“農業部”會約食藥署看加工過程，看過後3天內給答案。