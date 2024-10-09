賀錦麗避談出兵保台　綠：她會延續拜登路線

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）哥倫比亞廣播公司（CBS）7日播出美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗專訪，她被問到若中國大陸對台動武，是否動用軍力支持台灣時回答，美國需確保維持一中政策，包括支持台灣有自衛能力與確保台灣海峽自由，但她避談是否出兵保台。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，相信賀錦麗會延續拜登路線，拜登任內5度提及台海有事，美方會出兵協防防衛台灣安全。



吳思瑤表示，針對賀錦麗發言都予以尊重。她應當延續拜登政府留下來的路線、主張。拜登任內5度提及台海有事美會出兵協助防衛台灣安全。



她說，相信拜登路線，也是賀錦麗未來的路線。最近美方一連串對台軍購、軍援與軍事合作，都比過去大步前進，相信對台美關係友誼，協防台灣主張不會改變，他們也感謝美方。



賴清德最近多次提“中華民國”，“中華民國”會被民進黨拿走？吳思瑤說，他把過去複雜艱澀政治學、修辭學的兩岸關係，用言簡意賅、淺顯易懂方式做新的詮釋，詮釋後收到全民肯定、共感。他看到“立法院長”韓國瑜在聽聞賴這番說法後，當場表達欣慰開心與認同。賴每個發言主張都代表民意，希望獲得不分黨派的支持。



對於11日朝野要吃“和解飯”，藍營說要看賴清德雙十演說內容，吳思瑤表示，“兩院院長”的和解飯，我們期待“一飯泯恩仇”，目前為止時程排定非常明確，沒有收到要調整訊息通知。這應該是藍營部分委員說要觀察賴清德雙十談話，應當限於個人想法，目前沒有影響和解飯安排。



她也說，總預算關乎發展，希望不要橫生枝節，不要用其他事項左右既定安排，也包括“行政院長”卓榮泰所說，我們立場開誠布公、和和氣氣、不設前提讓朝野破冰。希望大家找出總預算化解的方法，相信“兩院院長”高度，各黨黨鞭累積政治經驗，都非常成熟政治工作者，與會者可以共同找出方法，不用擔心破局或是辦不成狀況，她相信能破冰。