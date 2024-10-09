閩南語正名“台灣台語”？藍委：別用意識形態

藍委張智倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）民進黨政府力推去中化，台“教育部”擬將閩南語正名為“台灣台語”，引發爭議。中國國民黨籍“立委”張智倫9日表示，民進黨一直都在搞抗中保台，賴清德上任更是抗中害台，只憑自己的意志與心情，不顧全台利益，要知道“國家”語言發展法是很多元，不是偏狹、只想著強調“台語”，應多元發揚。



“立法院”內政委員會今日邀請“文化部次長”李靜慧、“客委會”主任委員古秀妃率同所屬及財團法人客家公共傳播基金會董事長等列席報告業務概況並備質詢，以及進行“立法院”修正“台灣台語”政策相關專題報告。國民黨籍“立委”徐欣瑩擔任主席。



“文化部次長”李靜慧表示，“台灣台語”命名將“台語”視為“專有名詞”，而非指涉“台灣的所有語言”，“ 台灣台語”為“國家語言”之一，並無侵攻台灣其他語言併存地位之意。為了展現所有語言皆已在台灣落地生根、在地化，於各語別冠上台灣及地名，如台灣客語、台灣原住民族語言、台灣手語、馬祖語，以表示所有語言都是台灣的語言。



古秀妃表示，依據“文化部”調查，大部分人自稱所說的holo話（河洛話）為台語，基於名從主人，“客委會”尊重各族群對於自己語言的名稱，也尊重所有族群對於他族群的稱呼，展現台灣包容多元的價值。



張智倫表示，依照“國家語言發展法”，語言是多元，過去想法只偏向台語，但現在還有客語、手語等。賴清德常強調“台灣台語”，是賴小時候的回憶，但要與時俱進，語言文化資源要多元發展、發揚光大。



張智倫說，尤其賴清德5日雙十晚會還提祖國論，加上現在的台灣台語正名、“國家語言發展法”，過於個人主義，想塑造英雄化，要清楚“國家”語言不只台灣台語，是很多元。別用意識形態在閩南語等字詞上，這樣硬幹、不溝通，就像總預算被擋下來後，舉例“原民會”卻都沒有新的想法，不敢得罪上層旨意，都需要上層交代才知該怎麼做，台灣人民不會接受。