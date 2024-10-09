新竹眷村文化節起跑　邱臣遠邀市民嘗懷舊味

新竹眷村文化節起跑，邱臣遠邀市民一起品嘗專屬眷村的懷舊味。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月9日電（記者 盧誠輝）2024新竹市眷村文化節將在10月19日登場，新竹市文化局今日舉辦宣傳記者會，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，今年眷村文化節以眷村的“專屬記憶”、“佳餚手藝”及“濃情蜜意”三種特別意義為概念主題，邀請市民朋友共襄盛舉，回味專屬自己的純朴懷舊記憶。



“2024新竹市眷村文化節”今日在新竹市將軍村舉辦宣傳記者會，包括邱臣遠、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋、中國國民黨籍新竹市議員黃文政、林慈愛、徐美惠、鍾淑英等人都到場出席。新竹市將軍村是823砲戰後所建，為安頓常年駐守金門的軍官眷屬，因該眷村為團長級以上領導幹部及家眷的甲級眷舍，故又被稱為“將軍村”。



邱臣遠指出，今年的眷村文化節將盛大舉辦，充分展現新竹市的眷村文化軟實力，活動共規劃三大主題，當日將帶來精采的眷村講堂、DIY免費體驗及共讀眷村故事坊，邀請市民一同回味眷村的“專屬記憶”，以及深受民眾歡迎的眷味市集與眷味食堂，讓人品嘗新竹眷村的“佳餚手藝”，而透過主舞台的精采表演，凝聚市民情感，展現生活中的“濃情蜜意”。

