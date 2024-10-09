葛如鈞質疑晶創預算黑箱　吳誠文：只是方案

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葛如鈞今日在“立法院”教育及文化委員會針對“晶片驅動台灣產業創新方案”的預算進行質詢，批評“國科會”未能清楚說明該計劃的預算分配與執行內容，質疑這是一個“大黑箱”。他要求“國科會”依據預算法第39條，提供詳細的分年度預算資料，否則懷疑其有規避預算審核之嫌。台“國科會主委”吳誠文則多次強調晶創只是一個方案，而非具體的計劃。



葛如鈞首先拿出一張空白支票，批評“國科會”在晶創計劃預算編列上未能清楚交代細節，並指出該計劃雖有3000億元(新台幣)的總預算，但具體分配卻不明確，特別是分年度的計劃預算並未清楚呈現。



葛如鈞拿出計劃書，強調該計劃從2024年到2028年有五年的實施期間，核定預算1330億元，卻在報告書中未清楚列出各年度的具體開支。他進一步指出，在長達36頁的報告中，僅有183億元的年度預算得以確認，其他年份的預算仍處於模糊狀態。更讓人擔憂的是，該計劃書內並未列出具體的績效指標（KPI）和關鍵成果（OKR），讓外界無從得知如何監督計劃的實際進展。



質詢過程中，葛如鈞屢次強調，依照預算法第39條，政府應明確列出所有計劃的內容、經費總額及各年度的分配情況，質疑“國科會”目前的作法可能涉及規避預算審核。他也指責政府的計劃名稱多變，每次提交的預算文件中的計劃名稱都不一致，導致監督難度加大。他要求“國科會”在當天提供完整的分年度預算資訊，以便進行有效的審查。