罷免投票倒數三天　藍挺謝國樑、猛打林右昌

國民黨召開記者會，左起台北市議員柳采葳、藍委王鴻薇及國民黨副發言人鄧凱勛。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）罷免中國國民黨基隆市長謝國樑投票將在本周日登場，國民黨中央黨部連續第三天召開記者會，猛打民進黨現任秘書長、乾基隆市長林右昌介入此次罷免，是為了掩飾自身過去八年市政不力的缺失，證明這場罷免行動就是一場惡罷，是一次的政治報復，呼籲基隆市民13日出門投下不同意罷免票。



國民黨今天召開“林右昌勢力介入惡罷事件簿，拒絕惡罷、終止貪腐”記者會，包括“立委”王鴻薇、台北市議員柳采葳、國民黨副發言人鄧凱勛等人出席。



王鴻薇表示，罷樑投票日已經接近倒數計時，民進黨的傳統側翼正如火如荼在加溫，令人質疑的是，林右昌在這場罷樑行動中的角色是什麼？這次惡罷行動根本是一場政治報復，其中包括林右昌未登記東岸商場產權、林任內官員涉及東岸商場貪污、帶著東岸商場涉賄廠商出入民進黨中常會、涉賄業者短報政府應收入以及法院判決謝國樑守護市產四連勝等，都是林右昌極力掩飾的過去。



王鴻薇指出，當謝國樑處理了東岸停車場，是不是觸碰了林右昌的軟肋？而當謝國樑守護東岸商場已經連續四連勝，不但是法院，還包含民進黨執政下的“財政部”，都判基隆市政府勝訴，代表謝國樑成功捍衛市產，而林右昌並沒有捍衛基隆市市產，也證明這場罷免行動就是一場惡罷。

