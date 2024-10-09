台農產品輸陸難　陳駿季：開拓陸以外高端市場

陳駿季。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）兩岸關係冰凍，平添台灣農漁產品輸陸困難，台“農業部長”陳駿季9日表示，爭取中國大陸以外的高端市場一直是“農業部”在爭取的，其中鳳梨外銷日韓從2023年至今提高近四分之一，達逾2萬公噸，而生鮮水果出口美國更成長約1.5倍。



兩岸關係不好，近年來台灣農漁產品輸陸出現多次波瀾，2022年8月3日大陸宣布暫停輸入台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚，2024年9月恢復台灣文旦進口，9月25日起暫停台灣34項農漁產品免徵關稅政策，鳳梨釋迦、文旦與白帶魚首當其衝。



陳駿季9日報告時表示，大陸以外的高端市場，除持續強化供應鏈外，也特別針對進入新興國家市場的防檢疫進行談判與協商。台灣鳳梨外銷日韓8年來成長15.4倍，台灣紅龍果輸入日本到2024年6月5日也已有12.6公噸。



根據“農業部”簡報指出，目前正與日本、越南洽談鳳梨釋迦准入，也與美國洽談加工肉品與鳳梨的准入，及龍虎斑准入日本。



2024年1月到8月的台灣農產品出口數據，整體農產品出口成長國家依序為泰國20.2%、越南19.5%、菲律賓16.7%、新加坡3.8%、加拿大2.8%、美國0.9%；生鮮水果出口成長國家依序為美國147.5%、馬來西亞132.8%、文萊70.3%、新加坡63.7%、加拿大49.1%、韓國21.2%、日本12.5%、紐西蘭3.5%。



“立法院”經濟委員會9日邀請“農業部長”陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。