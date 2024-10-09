40萬民力援軍　許淑華：基層有疑慮應說清

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月9日電（記者 方敬為）“賴政府”成立“全社會防衛韌性委員會”，拋出“培訓40萬可恃民力”政策，“必要時支援軍事行動”。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，該政策目前還在概念階段，她呼籲有關單位應將民力的性質與政策配套對外說明清楚，包括這批民力有無被視為民兵的風險、“中央”與地方政府的權責劃分等，以免造成恐慌。



許淑華透露，相關政策概念一出，已接獲地方民防組織，包括義消、義警、救難大隊等表達疑慮，畢竟若要支援軍事行動，與平時的訓練項目不符，有些人更對是否要上前線作戰感到憂心，這些都有待“賴政府”說清楚、講明白。



賴清德日前主持“全社會防衛韌性委員會”會議，提到將培訓40萬名可恃民力，達到社會防衛韌性的目標。“行政院長”卓榮泰8日於“立法院”會說明，40萬民力包含義警、義消及志願團體等，主管單位為“內政部”。



許淑華9日出席“2024年南投縣金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚大會”，針對培訓40萬民力政策受訪表示，根據“政院”對外說明40萬民力包含義警、義消及志願團體等，不免讓人對該政策有疊床架屋之感，因為義警、義消等地方志願團體，平時就在協助社會秩序維持，為何還需要特別納入編制？



許淑華認為，賴清德拋出“培訓40萬名可恃民力”，但政策還在概念階段，如何實施，以及民力的性質、政策配套都不明確，讓地方政府難以配合，她舉例，義警、義消、救難大隊等團體，平常就在地方政府的警消單位轄下管理，假設未來這些團體都要納入40萬民力編制，請問指揮調度權限究竟在“中央”還是地方？會不會有衝突？地方政府的自治空間是否遭到壓縮？



許淑華並提到，除了權責問題待釐清外，民力的性質也是許多民眾關注的重點，這批40萬民力到底是單純協助在緊急事態下維持社會秩序、救災、救難，還是需投入軍事作戰？民力有沒有被視為民兵的風險？這些都會直接影響到納編民力的人員，尤其當戰爭發生之時，平民與民兵的身分相差甚遠。