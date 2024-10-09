未婚的許淑華表揚婚姻楷模　自嘲與獎項無緣

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月9日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天表揚縣內婚姻維持50年以上的“金婚、鑽石婚、白金鑽婚”佳偶，對受獎者能夠維持婚姻，真正做到白頭偕老感到敬佩，她表示，現代人婚姻維持越來越難，所以得獎的佳偶都是大家的榜樣，她並自嘲迄今仍未婚，照這樣下去，她可能與婚姻楷模的獎項無緣了！



南投縣府表達對結婚50年以上的佳偶尊重與敬意，分別於10月8、9日在九族文化村舉辦“南投縣金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚大會”，由許淑華親自頒獎，期盼能弘揚敬老精神，並祝福每位夫婦恩愛逾恆。



許淑華表示，今年結婚滿50年的金婚夫婦有838對、結婚滿60年鑽石婚的夫妻有378對、結婚滿70年的白金鑽婚夫妻有49對，總計有1265對楷模夫妻，這些佳偶堪稱經營婚姻家庭的典範，透過表揚，希望讓更多人體會到婚姻家庭美滿的喜悅，對經營婚姻關係更為重視。



許淑華說現今社會普遍越來越晚婚，離婚率也逐年升高，夫妻互相包容、互相扶持走過50年以上歲月實屬難能可貴，是百年修來的福份，可說是年輕一輩的模範及榜樣，因此特別在九族文化村表揚，希望他們在家庭及社會上都成為最好的身教。