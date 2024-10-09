下周聲援柯P最終場　李國璋籲小草站出來

民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月9日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已逾1個月。民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋向中評社表示，下周六10月19日將在新竹舉辦最終場的聲援柯P活動，他呼籲所有小草都要勇敢站出來，大聲表達對司法不公的抗議。



上周六5日是柯文哲遭收押禁見滿月的日子，有支持者自發舉辦“鋼鐵小草集結挺柯”活動，一路從海山捷運站遊行至台北看守所外，集結聲援柯文哲。當天也北上聲援的李國璋今日在出席新竹眷村文化節活動後接受中評社訪問指出，小草會繼續用最溫柔堅定的力量來聲援與支持柯文哲。



李國璋提到，雖然目前柯文哲已經被違法羈押了一個月，但小草（民眾黨支持者）們還是保持著理性、務實與科學的精神，所有黨工職都堅持民眾黨的理念，繼續在各自工作崗位上為民眾服務，而小草們也會繼續用最溫柔堅定的力量，持續聲援與支持柯文哲。



李國璋強調，執政和司法當局應該要以不違法的手段來秉公處理此案，把所有真相攤開給整個社會看，勿枉勿縱，不應該再放任讓媒體來辦案，他相信這是讓整個社會都無法接受也覺得最糟糕的事情，所以小草們會繼續努力，一起為柯文哲加油打氣。



李國璋呼籲，10月19日晚間6時，由民眾黨新竹黨部在新竹孔廟舉辦的“為司法正義站出來”戶外開講活動，將是短期內民眾黨聲援柯文哲的最後一場大型活動，他希望所有新竹鄉親都能站出來，繼續聲援與支持新竹在地的傑出子弟柯文哲，並大聲表達對司法當局違法不公的抗議，一定要讓大家知道押人取供是違反民主法治社會的常態。